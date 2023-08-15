Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Transfer BCA ke ShopeePay 2023 Mudah

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |22:13 WIB
Cara Transfer BCA ke ShopeePay 2023 Mudah
Cara Transfer BCA ke ShopeePay 2023 Mudah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Cara transfer BCA ke ShopeePay 2023 dengan mudah. Berikut ini penjelasan supaya bisa diterapkan masyarakat yang ingin bertransaksi.

Sebelumnya, ShopeePay merupakan salah satu layanan dompet digital yang saat ini banyak digunakan untuk memudahkan pembayaran belanja online. Layanan ini dapat mempermudah, karena tidak perlu melakukan transfer setiap kali ingin melakukan transaksi.

Berikut cara transfer BCA ke ShopeePay 2023 dengan mudah yang Okezone rangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/08/2023):

1. Transfer BCA ke ShopeePay via m-Banking

- Buka aplikasi BCA mobile.

- Setelah aplikasi BCA Mobile terbuka, pilih menu "Transfer" pada halaman utama aplikasi.

- Pilih transfer ke rekening BCA Virtual Account.

- Masukkan nomor virtual account ShopeePay.

- Masukkan jumlah transfer sesuai dengan harga belanjaan.

- Konfirmasi data transfer, pastikan bahwa semua data sudah benar.

- Setelah itu, Masukkan kode PIN.

- Transfer Berhasil.

Jika status transfer sudah berhasil, maka saldo ShopeePay berkurang.

2. Transfer BCA ke ShopeePay via ATM BCA

- Pertama, kunjungi gerai ATM BCA terdekat.

- Setelah itu, masukkan kartu ATM BCA ke mesin.

- Masukkan PIN kartu ATM BCA.

- Pilih menu Transaksi Lainnya.

- Lalu, pilih opsi Transfer.

- Kemudian, pilih transfer ke Rekening BCA Virtual Account.

- Masukkan nomor virtual account ShopeePay BCA.

- Masukkan jumlah uang sesuai dengan yang ingin ditransfer.

