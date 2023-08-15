Ini Cara Sewa Motor Listrik di Gojek, Grab, dan inDrive

Cara Sewa Motor Listrik di Gojek, Grab dan inDrive (Foto: Antara)

JAKARTA – Ini cara sewa motor listrik di Gojek, Grab dan inDrive yang bisa dicoba. Motor listrik kini menjadi alat transportasi alternatif yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan.

Apalagi dengan banyaknya aplikasi seperti Gojek, Grab dan inDrive yang menyediakan jasa penyewaan motor listrik bagi mitra drivernya di berbagai tempat di Jakarta dan sekitarnya.

Mungkin driver ojol yang rumahnya jauh dari ibu kota dan ingin bekerja di ibu kota dengan mengunakan motor listrik sewaan agar lebih praktis. Ini cara sewa motor listrik di Gojek, Grab, dan inDrive yang bisa dicoba praktikan.

Ini Cara Sewa Motor Listrik di Gojek

Jika berminat untuk menyewa motor di Gojek, perhatikan dan penuhi syarat-syarat berikut:

- Sudah lolos verifikasi pendaftaran program sewa motor listrik.

- Datang ke kantor Gojek untuk mengambil motor listrik mengikuti prosedur penyewaan.

- Khusus motor listrik Gogoto tidak memakai kunci melainkan aplikasi yang diunduh pada smartphone Android minimal versi 5.0.

- Bertanggung jawab penuh terhadap unit motor listrik.

- Bebas biaya perawatan

Lantas, berapa biaya sewa motor listrik Gojek? Harga sewa motor untuk ojek online akan dibedakan berdasarkan pada merek kendaraannya. Untuk motor listrik Gojek merk apa saja yang tersedia, terdiri dari Gogoro dan juga Gesits.

Setiap motor listrik Gojek menawarkan harga sewa serta spesifikasi yang berbeda dimana wajib untuk kamu ketahui. Dari jarak tempuh serta kapasitas baterainya juga berbeda sehingga dapat dipilih berdasarkan kebutuhan. Berikut penjelasannya:

Gogoro

Biaya sewa motor listrik Gogoro adalah senilai Rp40.000 per hari di mana sudah termasuk dengan biaya tukar baterai. Gogoro memiliki total 2 baterai dengan jarak tempuh sampai 120km.

Gesits

Kemudian biaya sewa motor listrik Gesits adalah Rp 30.000/hari sudah termasuk dengan biaya penukaran baterai. Sayangnya jumlah baterainya hanya 1 sehingga jarak tempuh maksimalnya 60km.