9 Daftar Pekerjaan yang Bakal Hilang di Masa Depan

Pekerjaan yang Bakal Hilang di Masa Depan (Foto: Freepik)

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan ada sembilan pekerjaan yang akan hilang pada 2030. Daftar pekerjaan ini akan tergantikan seiring berkembangnya teknologi dan akan hilang di masa depan.

"Studi di 3 negara Amerika, Jerman dan Australia menyatakan semua negara itu akan hilang pekerjaan dibandingkan yang tumbuh. Di Amerika saja akan hilang 6,1 juta," kata Erick Tohir saat mengisi kuliah umum di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang ditayangkan secara daring, Selasa, 21 Mei 2022.

BACA JUGA: Erick Thohir Ungkap 3 Biang Kerok Polusi Udara di Jakarta

Dia juga menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh kapabilitas daripada sumber daya manusia (SDM). Maka, tidak hanya infrastruktur yang terus dikembangkan, kemampuan manusia juga harus berkembang.

"Ini eranya kita membangun knowledge base economy yaitu pertumbuhan ekonomi berdasarkan kapabilitas manusianya. Jangan sampai infrastrukturnya ada, manusianya tidak ada," jelasnya.

Adapun daftar pekerjaan yang akan hilang pada tahun 2030 menurut Erick Tohir dalam presentasinya: