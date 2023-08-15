Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

9 Daftar Pekerjaan yang Bakal Hilang di Masa Depan

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:10 WIB
9 Daftar Pekerjaan yang Bakal Hilang di Masa Depan
Pekerjaan yang Bakal Hilang di Masa Depan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan ada sembilan pekerjaan yang akan hilang pada 2030. Daftar pekerjaan ini akan tergantikan seiring berkembangnya teknologi dan akan hilang di masa depan.

"Studi di 3 negara Amerika, Jerman dan Australia menyatakan semua negara itu akan hilang pekerjaan dibandingkan yang tumbuh. Di Amerika saja akan hilang 6,1 juta," kata Erick Tohir saat mengisi kuliah umum di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang ditayangkan secara daring, Selasa, 21 Mei 2022.

Dia juga menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh kapabilitas daripada sumber daya manusia (SDM). Maka, tidak hanya infrastruktur yang terus dikembangkan, kemampuan manusia juga harus berkembang.

"Ini eranya kita membangun knowledge base economy yaitu pertumbuhan ekonomi berdasarkan kapabilitas manusianya. Jangan sampai infrastrukturnya ada, manusianya tidak ada," jelasnya.

Adapun daftar pekerjaan yang akan hilang pada tahun 2030 menurut Erick Tohir dalam presentasinya:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183950/jurusan_akutansi_gaji_besar-JQuf_large.jpg
5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement