Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Raup Laba Rp4,6 Triliun di Semester I-2023

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:09 WIB
Indo Tambangraya Megah (ITMG) Raup Laba Rp4,6 Triliun di Semester I-2023
Indo Tambangraya Megah raup laba Rp4,6 triliun di semester I-2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) mengumumkan bahwa pada paruh pertama 2023, perusahaan menunjukkan kinerja operasional yang kokoh dengan produksi yang melampaui target.

Meskipun harga batu bara mengalami penurunan, perusahaan masih mencatatkan profitabilitas cukup baik dengan berhasil melakukan pengendalian biaya yang efektif dan tetap berkomitmen menjadi perusahaan tambang yang baik dan bertanggung jawab.

 BACA JUGA:

Pada paruh pertama tahun 2023, volume produksi ITM mencapai 8,2 juta ton, meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian ini melampaui target, didukung oleh kondisi cuaca yang bersahabat dan manajemen operasional yang baik.

 BACA JUGA:

Pada kurun waktu tersebut, ITM mencatat pendapatan bersih sebesar USD1,3 miliar, dengan laba kotor sebesar USD 458 juta, dan marjin laba kotor sebesar 35%.

EBITDA tercatat sebesar USD 408 juta. Harga rata-rata penjualan batu bara yang diperoleh Perusahaan pada paruh pertama tahun ini adalah sebesar USD 130,6 per ton, turun dari USD 175,1 per ton, sehingga menekan kinerja keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/278/3186794/ihsg-ZMya_large.jpg
IHSG Awal Desember 2025 Diprediksi ke 8.600, Cermati Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186095/purbaya-uXrO_large.jpg
IHSG Tembus Rekor 8.602, Purbaya: Mantap To The Moon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185826/ihsg-hLjt_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,56 Persen ke Level 8.521, Transaksi Rp31,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185582/ihsg_ditutup_menguat-ipJk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.570
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement