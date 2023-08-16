Kepercayaan Internasional Meningkat, Presiden Jokowi: Rugi Besar Kita jika Melewatkan

JAKARTA – Presiden Jokowi menyebut kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini tinggi. Untuk itu dia ingin Indonesia memanfaatkan kesempatan ini saat bernegosiasi dengan negara lain.

“Kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Terlebih Indonesia memiliki bonus demografi yang akan mencapai puncak di Tahun 2030-an. Menurut Jokowi ini adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045, 68% adalah penduduk usia produktif.

“Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN dan konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM Kemanusiaan dan Kesetaraan, serta Kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia,” kata Jokowi.