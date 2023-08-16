Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Habiskan Anggaran Perlindungan Sosial Rp3.212 Triliun untuk Hal Ini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:29 WIB
Presiden Jokowi Habiskan Anggaran Perlindungan Sosial Rp3.212 Triliun untuk Hal Ini
Presiden Jokowi Ungkap Anggaran Perlindungan Sosial di Sidang Tahunan MPR. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Jokowi menghabiskan Rp3.212 triliun anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) dari 2015-2023. Anggaran tersebut digunakan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

"Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar Rp3.212 triliun dari tahun 2015– 2023," ungkap Jokowi di Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Adapun, lanjut Jokowi, anggaran perlindungan sosial digunakan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako hingga perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

"Serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja," kata Jokowi.

Di saat yang sama, SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional sehingga kita juga harus kembangan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

"Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan," ujarnya.

