HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi: Pendapatan per Kapita RI Akan Tembus Rp331 Juta

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:36 WIB
Jokowi: Pendapatan per Kapita RI Akan Tembus Rp331 Juta
Presiden Jokowi bacakan pidato di sidang tahunan MPR RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAPresiden Jokowi memastikan kebijakan hilirisasi mineral akan berbuah manis bagi Indonesia. Salah satunya pendapatan per kapita Indonesia akan naik tajam jika konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi.

Berdasar hitung-hitungan Presiden, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan mencapai Rp153 juta (USD10.900) dalam 10 tahun. Kemudian dalam 15 tahun, pendapatan per kapita akan mencapai Rp217 juta (USD15.800).

“Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp331 juta (USD25.000). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta. Artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita,” kata dia dalam Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Dia menegaskan, kebijakan hilirisasi akan membuat Indonesia menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya. Mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya.

“Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan,” ucapnya.

Halaman:
1 2
