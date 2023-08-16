Presiden Jokowi Tak Mau Indonesia Jadi Bangsa Pemalas

Jokowi Tak Mau Indonesia Jadi Bangsa Pemalas (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau Indonesia jadi bangsa pemalas. Untuk itu, dibutuhkan hilirisasi karena kaya Sumber Daya Alam (SDA) saja tidak cukup.

"Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya," kata Jokowi saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023, Rabu (16/8/2023).

Menurut Jokowi, di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

"Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan, Indonesia tidak boleh seperti itu," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya.

"Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi," katanya.