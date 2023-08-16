Peringkat Daya Saing RI Naik, Presiden: Kenaikan Tertinggi di Dunia

JAKARTA – Peringkat daya saing Indonesia pada 2022 mengalami kenaikan. Berdasarkan catatan International Institute for Management Development (IMD), daya saing RI di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34.

“Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Jokowi mengatakan, pencapaian tersebut tidak bisa diperoleh dengan mudah. Perlu konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi.

“Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan,” imbuh dia.

Untuk itu, dia berpesan bahwa kepemimpinan Presiden ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia.