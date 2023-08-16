Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringkat Daya Saing RI Naik, Presiden: Kenaikan Tertinggi di Dunia

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:53 WIB
Peringkat Daya Saing RI Naik, Presiden: Kenaikan Tertinggi di Dunia
Presiden Jokowi bacakan pidato di sidang tahunan MPR RI (Foto: Okezone)
JAKARTA – Peringkat daya saing Indonesia pada 2022 mengalami kenaikan. Berdasarkan catatan International Institute for Management Development (IMD), daya saing RI di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34.

“Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Jokowi mengatakan, pencapaian tersebut tidak bisa diperoleh dengan mudah. Perlu konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi.

“Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan,” imbuh dia.

Untuk itu, dia berpesan bahwa kepemimpinan Presiden ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia.

