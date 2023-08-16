Dicibir Pembangunan Jalan Tol Enggak Bisa Dimakan, Jokowi: Ya Memang

JAKARTA - Presiden Jokowi mengakui banyak nada sumbang dan cibiran dari suksesnya pembangunan infrastruktur selama masa kepemimpinannya. Salah satunya adalah banyaknya pembangunan jalan tol.

Kemudian juga kepercayaan internasional yang tinggi terhadap pemerintah Indonesia semakin baik. Akan tetapi banyak orang masih mencibirnya.

Dia mengatakan Lembaga think tank Australia Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence Yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.

"Tapi kemudian ada yang bilang memang kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyat-kan makannya nasi, international trust enggak bisa dimakan," katanya dalam sidang bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2023).