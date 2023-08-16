Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Disebut Pak Lurah, Ternyata Ini Tugas Seorang Lurah hingga Gajinya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:06 WIB
Jokowi Disebut Pak Lurah, Ternyata Ini Tugas Seorang Lurah hingga Gajinya
Jokowi Sebut Kata Lurah di Pidato Kenegaraan 2023. (Foto: Okezone.com/Inews)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kata Lurah dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.

Lurah diketahui Jokowi saat bertanya-tanya soal siapa Capres Cawapres?

“Belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir. Siapaa “Pak Lurah” ini? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya," ujarnya, di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Lantas, seperti apa kerja Pak Lurah yang sebenarnya?

Lurah sendiri adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Memiliki jabatan di bawah camat dan bertanggung jawab kepada camat di tingkat kecamatan.

Dilansir dari website resmi Kelayan Barat Banjarmasin Kota www.kelayanbarat.banjarmasinkota.go.id, membahas mengenai Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan. Ternyata, aturan tugasnya sendiri diatur dalam peraturan walikota nomor 94 tahun 2016. 

Seorang Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Lurah

- Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;

- Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;

- Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan;

- Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;

- Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Mengenai Gaji dan Tunjangan Lurah

Diketahui gaji pokok Lurah tidak jauh berbeda dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab Lurah mendapatkan gaji sesuai dengan golongan PNS yang berlaku.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan durasi kerja atau Masa Kerja Golongan (MKG).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dijelaskan bahwa jabatan Lurah masuk ke dalam golongan terendah III-b dan tertinggi III-d.

Halaman:
1 2
