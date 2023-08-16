Jokowi Izinkan Dana Desa Bangun Lapangan Sepakbola

Presiden Jokowi Izinkan Dana Desa Digunakan untuk Bangun Lapangan Sepakbola di Desa. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi lampu hijau dana desa direlokasi untuk membangun lapangan sepakbola di pedesaan.

Rencana realokasi dana desa disampaikan Ketua PSSI sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Erick mengatakan, Kepala Negara menyetujui usulan tersebut. Namun harus dinegosiasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Bapak Presiden juga menyetujui agar kita (PSSI) melobi Kementerian Keuangan dan tentu Kementerian Desa, Presiden menyetujui usulan agar membuka menu dana desa untuk membangun lapangan sepak bola di desa-desa," ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Rabu (16/8/2023).

Tak hanya itu, Presiden juga menyetujui bila Pengurus Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI bisa memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing pemerintah daerah.

Erick mencatat bantuan APBD dari pemerintah daerah masing-masing Asprov digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi Liga 3. Hanya saja, ketentuan ini harus memiliki legalitas alias dasar hukum baru.

Legalitas yang dimaksud berupa Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri yang harus diterbitkan terlebih dahulu.