HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Bakal Larang Ekspor Rumput Laut hingga CPO Mentah

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:50 WIB
Presiden Jokowi Bakal Larang Ekspor Rumput Laut hingga CPO Mentah
Presiden Jokowi bakal larang ekspor bahan mentah rumput laut hingga CPO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAPresiden Jokowi akan melarang ekspor rumput laut dalam bentuk bahan mentah. Hal ini sejalan dengan konsistensi pemerintah menerapkan hilirisasi.

“Jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel tembaga bauksit CPO dan rumput laut,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Menurutnya, kebijakan hilirisasi memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Salah satu contohnya adalah hilirisasi nikel yang memicu peningkatan investasi di dalam negeri.

“Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di 2020. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru 1 komoditas,” ujarnya.

Kepala Negara menegaskan kebijakan hilirisasi akan terus dilanjutkan. Meskipun dia mengakui kebijakan ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah.

“Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi,” katanya.

Halaman:
1 2
