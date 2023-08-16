Karyawan KAI Jadi Teroris, Ini Sikap Tegas Erick Thohir!

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kasus terorisme yang dilakukan karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus ditindak tegas.

"Saya udah buat statement keras bahwa terorisme itu adalah sesuatu hal yang tidak baik karena itu harus ditegakkan secara hukum," kata Erick saat ditemui usai sidang bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2023).

Adapun dia mendukung langkah KAI terkait dengan keputusan lanjutan dari adanya kasus terorisme di tubuh KAI.

"Tentu apa yang sudah dilakukan KAI saya dukung penuh," katanya.

Untuk diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan akan memberikan hukuman berat yakni pemecatan kepada 'DE' terduga Teroris di Bekasi.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan bahwa pemecatan tersebut akan dilakukan jika pegawainya secara sah dan berkekuatan hukum yang tetap terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum.