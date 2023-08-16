Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menpan RB Bocorkan Kriteria PNS yang Dicari dalam Seleksi CPNS 2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |13:00 WIB
Menpan RB Bocorkan Kriteria PNS yang Dicari dalam Seleksi CPNS 2023
Menpan RB Bocorkan Kriteria CPNS yang Dicari Tahun Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendanayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membocorkan kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Adapun, kata Anas, kriteria PNS yang dicari berbeda dari tahun sebelumnya.

Anas mengatakan, perekrutan PNS ke depan akan difokuskan untuk menarik seseorang yang memiliki talenta di bidang digitalisasi. Menurtnya digitalisasi telah terbukti memangkas proses bisnis dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien.

"Ke depan juga ada digitalisasi, maka di penerimaan ASN baru akan ada telenta digital yang akan di rekrut, karena dengan digitalisasi ini bisa memangkas proses bisnis dan bisa memangkas tenaga ASN yang tidak produktif," ujar Azwar Anas di Kompleks DPR, Rabu (16/8/2023).

Azwar Anas menjelaskan masifnya perkembangan teknologi digital harus segera direspon oleh kapabilitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi para ASN agar bisa memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat.

Sebelumnya, Anas menjelaskan pada tahun ini lowongan CPNS mulai dibuka pada bulan September mendatang dengan total 1,03 juta formasi. Sebanyak 80% akan di isi oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 20% akan di isi oleh fresh graduate.

Secara detail, rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK. Detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement