Menpan RB Bocorkan Kriteria PNS yang Dicari dalam Seleksi CPNS 2023

JAKARTA - Menteri Pendanayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membocorkan kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Adapun, kata Anas, kriteria PNS yang dicari berbeda dari tahun sebelumnya.

Anas mengatakan, perekrutan PNS ke depan akan difokuskan untuk menarik seseorang yang memiliki talenta di bidang digitalisasi. Menurtnya digitalisasi telah terbukti memangkas proses bisnis dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien.

"Ke depan juga ada digitalisasi, maka di penerimaan ASN baru akan ada telenta digital yang akan di rekrut, karena dengan digitalisasi ini bisa memangkas proses bisnis dan bisa memangkas tenaga ASN yang tidak produktif," ujar Azwar Anas di Kompleks DPR, Rabu (16/8/2023).

Azwar Anas menjelaskan masifnya perkembangan teknologi digital harus segera direspon oleh kapabilitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi para ASN agar bisa memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat.

Sebelumnya, Anas menjelaskan pada tahun ini lowongan CPNS mulai dibuka pada bulan September mendatang dengan total 1,03 juta formasi. Sebanyak 80% akan di isi oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 20% akan di isi oleh fresh graduate.

Secara detail, rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK. Detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.