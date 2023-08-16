Harga Batu Bara Terus Naik, Tertinggi sejak Mei 2023

JAKARTA - Harga batu bara terus melanjutkan penguatan selama delapan hari beruntun dan bertahan di atas level psikologi USD150 per ton.

Adapun, penguatan tersebut membawa harga batu bara ke level tertinggi sejak 23 Mei 2023.

BACA JUGA:

Sejak awal Agustus 2023, harga batu bara sudah mengalami kenaikan 11,3%. Di mana, harga batu bara ICE Newcastle kontrak September ditutup di posisi USD154,65 per ton, naik 0,7%.

Mengutip 2nd Session Closing IDX Channel, pergerakan harga batu bara dipengaruhi oleh sejumlah sentimen, mulai dari dampak sanksi ke Rusia hingga persoalan pasokan dari Indonesia yang merupakan salah satu eksportir terbesar dunia.

BACA JUGA:

Pada komoditas lainnya, harga minyak mentah dunia dibuka menguat di perdagangan Rabu (16/8/2023) setelah turun lebih dari 1% di perdagangan hari sebelumnya, karena pasar dibebani oleh lemahnya data ekonomi Cina yang merupakan importir terbesar minyak dunia.

Harga minyak mentah WTI dibuka menguat 0,3% di USD81,23 per barel. Sedangkan minyak mentah brent dibuka terapresiasi 0,19% ke posisi USD85,2 per barel. Sebelumnya di perdagangan Selasa kemarin, WTI dan brent masing-masing ditutup koreksi 1,84% dan 1,36%.