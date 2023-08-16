Rupiah Menguat Tekan Dolar AS ke Rp15.281/USD Jelang HUT Kemerdekaan

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) akhirnya ditutup menguat pada perdagangan Rabu (16/8/2023), naik 60 poin di level Rp15.281 dari penutupan sebelumnya di Rp15.341.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melayang lebih rendah menjelang risalah Fed Dolar naik lebih tinggi.

"Itu menambah lebih banyak bahan bakar untuk perdebatan tentang apa langkah Federal Reserve selanjutnya pada suku bunga, dengan sebagian besar masih mengharapkan bank sentral AS untuk menghentikan kenaikan suku bunga lain ketika bertemu berikutnya pada bulan September," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (16/8/2023).

Petunjuk penting berikutnya ke dalam pemikiran pejabat tentang kemanan suku bunga harus pergi datang dengan risalah pertemuan Juli nanti di sesi ini, dan pedagang tampaknya tertarik untuk masuk ke rilis ini dalam posisi yang lebih netral, karenanya penjualan dolar hari ini.

Inflasi Inggris turun tajam tetapi tetap tinggi GBP/USD naik 0,2% menjadi 1,2730, bahkan ketika inflasi Inggris melambat pada bulan Juli ke tingkat tahunan terendah sejak Februari 2022.

Tingkat tahunan utama turun menjadi 6,8% dari bulan Juni 7,9%, menjauh dari tertinggi 41 tahun di bulan Oktober sebesar 11,1%.