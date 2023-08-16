Basperindo Komitmen Tingkatkan Kompetensi Buruh di Indonesia

JAKARTA - Barisan Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo) sayap buruh bentukan Partai Perindo berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi buruh di Tanah Air.

Ketua Umum DPN Basperindo sekaligus Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Perindo Arnod Sihite mengatakan pihaknya akan menghadirkan program-program yang akan meningkatkan keterampilan para pekerja.

"Kita perjuangkan melalui pendidikan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, vokasi itu yang akan kita perjuangkan nanti," ungkap Arnod dalam Podcast Aksi Nyata yang disiarkan melalui Channel YouTube Partai Perindo, Rabu (16/8/2023).

Dia menjelaskan, di awal kepengurusannya, Arnod terus melakukan upaya konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk membesarkan Basperindo, saat ini Basperindo sudah terbentuk di 10 provinsi dan masih akan terus bertambah.

"Kita bersyukur sampai saat ini sudah ada 10 provinsi yang terbentuk dari 38 provinsi, inilah yang nanti akan menjadi motor kita untuk membesarkan Basperindo ini," ujarnya.