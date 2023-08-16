Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Basperindo Komitmen Tingkatkan Kompetensi Buruh di Indonesia

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:30 WIB
Basperindo Komitmen Tingkatkan Kompetensi Buruh di Indonesia
Podcast Aksi Nyata Perindo soal buruh Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Barisan Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo) sayap buruh bentukan Partai Perindo berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi buruh di Tanah Air.

Ketua Umum DPN Basperindo sekaligus Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Perindo Arnod Sihite mengatakan pihaknya akan menghadirkan program-program yang akan meningkatkan keterampilan para pekerja.

 BACA JUGA:

"Kita perjuangkan melalui pendidikan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, vokasi itu yang akan kita perjuangkan nanti," ungkap Arnod dalam Podcast Aksi Nyata yang disiarkan melalui Channel YouTube Partai Perindo, Rabu (16/8/2023).

Dia menjelaskan, di awal kepengurusannya, Arnod terus melakukan upaya konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk membesarkan Basperindo, saat ini Basperindo sudah terbentuk di 10 provinsi dan masih akan terus bertambah.

 BACA JUGA:

"Kita bersyukur sampai saat ini sudah ada 10 provinsi yang terbentuk dari 38 provinsi, inilah yang nanti akan menjadi motor kita untuk membesarkan Basperindo ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/470/2919019/ini-langkah-praktis-tingkatkan-skill-tukang-bangunan-di-indonesia-CgPlrt3cgG.jpg
Ini Langkah Praktis Tingkatkan Skill Tukang Bangunan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/320/2858963/5-fakta-ump-2024-pakai-formula-baru-hingga-tuntutan-buruh-naik-15-HMpSeGhHFO.jpg
5 Fakta UMP 2024 Pakai Formula Baru hingga Tuntutan Buruh Naik 15%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/320/2858630/buruh-minta-upah-naik-15-di-2024-begini-reaksi-pengusaha-91YNVwuM7L.jpg
Buruh Minta Upah Naik 15% di 2024, Begini Reaksi Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/320/2857834/alasan-buruh-tuntut-kenaikan-upah-minimum-15-di-2024-zICJoIlXRy.JPG
Alasan Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 15% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/320/2806805/kenapa-hari-buruh-identik-dengan-demo-begini-sejarahnya-PW36v5vmBx.jpg
Kenapa Hari Buruh Identik dengan Demo? Begini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/01/320/2806231/hari-buruh-sedunia-1-mei-ternyata-ini-sejarah-may-day-I4cRGWbH1I.JPG
Hari Buruh Sedunia 1 Mei, Ternyata Ini Sejarah May Day
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement