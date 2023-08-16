Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puan Maharani Singgung Utang BUMN, Erick Thohir: Sudah Turun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:46 WIB
Puan Maharani Singgung Utang BUMN, Erick Thohir: Sudah Turun
Menteri BUMN Erick Thohir sebut utang BUMN sudah turun. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara perihal utang perusahaan pelat merah yang mendapat sorotan DPR RI.

Pinjaman itu sempat disinggung Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

Meski utang BUMN dianggap masalah dan menjadi prioritas lembaga legislatif untuk diselesaikan saat ini, Erick memastikan nominal pinjaman perseroan menurun dari 36% menjadi 35%.

"Saya sudah paparkan utang BUMN turun 36% ke 35%," ucap Erick saat ditemui di gedung Parlemen, Rabu (16/8/2023).

Menurutnya, komposisi utang BUMN saat ini masih dalam kategori aman atau sehat, meski jumlah pinjaman itu tercatat berada di kisaran Rp1.600 triliun per 2022.

Halaman:
1 2
