Jokowi Anggarkan Ketahanan Pangan Rp108,8 Triliun di 2024, Cukup?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dan Nota Keuangan 2023 menyampaikan bahwa anggaran untuk program ketahanan pangan tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.

Adapun, anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani.

Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Menanggapi rencana ini, Pengamat Pertanian, Khudori mengungkapkan bahwa alokasi dana tersebut tidak jauh berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana, salah satu alokasi terbesar adalah untuk bantuan pangan, serta bantuan pangan non tunai (BPNT).