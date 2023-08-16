Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Bakal Evaluasi Aturan DHE

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:31 WIB
Jokowi Bakal Evaluasi Aturan DHE
Presiden Jokowi Bakal Evaluasi Aturan DHE (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya akan melakukan evauasi kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang tercantum dalam PP Nomor 36 Tahun 2023.

"Kita dorong kebijakan hasil ekspor DHE dengan PP 36 2023 yang tentu dalam 3 bulan ke depan kita akan lakukan evaluasi," ujarmya dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah memang terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan percepatan hilirisasi SDA.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menetapkan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), sebagai revisi dari PP Nomor 1 Tahun 2019.

Adapun PP ini bertujuan untuk mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor SDA, serta mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162638/prabowo-GIkr_large.jpg
Mengenal Nota Keuangan, Dokumen Penting yang Akan Dibacakan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050146/berikut-hasil-kerja-jokowi-selama-10-tahun-dari-infrastruktur-hingga-apbn-MUjD2AA4Zg.jpg
Berikut Hasil Kerja Jokowi Selama 10 Tahun, dari Infrastruktur hingga APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050127/jokowi-siapkan-belanja-negara-tembus-rp3-613-1-triliun-di-2025-ini-rinciannya-0vajjsDjnT.jpg
Jokowi Siapkan Belanja Negara Tembus Rp3.613,1 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050117/transfer-daerah-dialokasikan-rp919-9-triliun-pada-rapbn-2025-dLhWhPLeuE.jpg
Transfer Daerah Dialokasikan Rp919,9 Triliun pada RAPBN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050093/jokowi-patok-defisit-anggaran-rapbn-2025-prabowo-2-53-OPk2TFxrrw.jpg
Jokowi Patok Defisit Anggaran RAPBN 2025 Prabowo 2,53%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050090/jokowi-target-pendapatan-negara-rp2-996-9-triliun-dalam-rapbn-2025-NBi4mOTAll.jpg
Jokowi Target Pendapatan Negara Rp2.996,9 Triliun dalam RAPBN 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement