HOME FINANCE HOT ISSUE

Pak Bas Dapat Anggaran Rp146,9 Triliun dari Jokowi di 2024

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:03 WIB
Pak Bas Dapat Anggaran Rp146,9 Triliun dari Jokowi di 2024
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dapat uang Rp146,9 triliun dari Jokowi. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp146,98 triliun untuk 2024.

"Untuk 2024 kami mendapatkan amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp146,98 triliun," kata Basuki dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (16/8/2023).

Dia menambahkan anggaran 2024 tersebut belum termasuk untuk lanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) mengenai perbaikan Jalan Daerah yang siap dialokasikan Rp15 triliun, dan juga untuk pembangunan daerah otonomi baru bagi empat provinsi di Papua sebesar Rp11 triliun.

Dari total anggaran 2024 itu dialokasikan untuk menyelesaikan sisa 15 bendungan, termasuk pembangunan 8 bendungan baru seperti pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Citarum Hilir.

"Kita juga melakukan pembangunan irigasi seluas 4.000 hektare untuk melengkapi bendungan-bendungan yang sudah selesai sebelumnya. lalu untuk rehabilitasi irigasi 38 ribu hektare," ujarnya.

Halaman:
1 2
