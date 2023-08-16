Advertisement
HOT ISSUE

Percepat Digital, UMKM Kian Cepat Naik Kelas

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:04 WIB
Percepat Digital, UMKM Kian Cepat Naik Kelas
XL Axiata Gelar Loka Karya UMKM RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui program pemberdayaan perempuan miliknya, Sisternet, berkomitmen untuk terus membangun ekosistem digital bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan secara langsung pada loka karya Percepatan Transformasi Digital Koperasi dan UMKM - Road to Indonesia Start up Ecosystem Summit (ISES) 2023 di Solo, pekan lalu.

Melalui program Sisternet, XL Axiata terus membangun inovasi dan membuka peluang digital bagi para pelaku UMKM, khususnya penggerak UMKM milik perempuan. Perusahaan akan terus mendorong peningkatan kapasitas UMKM milik perempuan melalui pemanfaatan teknologi digital guna memacu produktivitas dan sekaligs memajukan bisnis mereka.

Peran serta Sisternet telah mendapatkan pengakuan dari forum internasional seperti G20, G20 EMPOWER, W20, The UN Women 2020 Asia Pacific WEP’s Award, hingga APEC. Sisternet diakui sebagai salah satu praktik program pemberdayaan perempuan yang telah memberikan dampak positif.

Chief Corporate Affair XL Axiata, Marwan O Basir, menyebutkan bahwa, Indonesia banyak melahirkan pelaku UMKM tangguh dari waktu ke waktu. Namun, masih banyak dari pelaku UMKM ini yang belum paham pentingnya pemanfaatan teknologi dalam membangun usaha mereka.

