HOME FINANCE HOT ISSUE

Turunkan Emisi Gas dari BBM, 100% SPBU Pertamina di Seluruh RI Sediakan B35

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:06 WIB
Turunkan Emisi Gas dari BBM, 100% SPBU Pertamina di Seluruh RI Sediakan B35
Pertamina sediakan BBM B35. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Transisi energi nasional saat ini terus digencarkan di Indonesia sebagai langkah pemanfaatan energi yang lebih baik, tak terkecuali di sektor bahan bakar kendaraan.

Tidak dapat dipungkiri, mayoritas kendaraan saat ini masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) atau energi fosil, dan permintaannya pun sangat tinggi.

 BACA JUGA:

Melihat kebutuhan yang masih sangat tinggi, Pertamina Patra Niaga, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melihat peluang mendorong penggunaan campuran bahan bakar nabati atau biofuel, salah satunya Biodiesel.

Selama kurun waktu 7 tahun terakhir, tingkat pencampuran Biodiesel terus ditingkatkan, sejak Februari 2023 baurannya ditetapkan sebesar 35% atau B35.

 BACA JUGA:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut implementasi Biodiesel sangat berdampak positif. Pada tahun 2022, penyaluran 10.5 juta Kilo Liter (KL) B30 atau bauran nabati sebesar 30% berdampak positif terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 27,8 juta ton CO2, belum lagi dari segi menghemat devisa negara hingga USD 8.34 Milyar dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 1.3 juta orang.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
