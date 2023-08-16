Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Ditarget 5,2% pada 2024, Pengusaha Justru Minta Ini

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:12 WIB
Ekonomi RI Ditarget 5,2% pada 2024, Pengusaha Justru Minta Ini
Presiden Jokowi saat pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2024. (Foto: YouTube)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Dalam RAPBN 2024, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2%.

 BACA JUGA:

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut masih sangat rasional untuk diwujudkan.

"Berkaca pada realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2022 sebesar 5,31%, rasanya target yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk 2024 sebesar 5,2% masih rasional," ujar Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (16/8/2023).

 BACA JUGA:

Meskipun saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik, menurutnya target tersebut sangat mungkin dicapai asal pemerintah mampu menjaga kondusifitas.

"Dalam hal ini Pemerintah harus benar-benar bisa memberikan jaminan berusaha. Hiruk pikuk politik harusnya bisa dinetralisir sehingga tidak berdampak pada dunia usaha," ujarnya.

Dia menambahkan, bila pada saat pandemi Covid-19, sektor bisnis kesehatan melambung, maka di tahun politik ini, sektor usaha percetakan, periklanan, event organizer, dan lainnya, bakal menuai cuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement