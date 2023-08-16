Ekonomi RI Ditarget 5,2% pada 2024, Pengusaha Justru Minta Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Dalam RAPBN 2024, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2%.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut masih sangat rasional untuk diwujudkan.

"Berkaca pada realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2022 sebesar 5,31%, rasanya target yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk 2024 sebesar 5,2% masih rasional," ujar Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (16/8/2023).

Meskipun saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik, menurutnya target tersebut sangat mungkin dicapai asal pemerintah mampu menjaga kondusifitas.

"Dalam hal ini Pemerintah harus benar-benar bisa memberikan jaminan berusaha. Hiruk pikuk politik harusnya bisa dinetralisir sehingga tidak berdampak pada dunia usaha," ujarnya.

Dia menambahkan, bila pada saat pandemi Covid-19, sektor bisnis kesehatan melambung, maka di tahun politik ini, sektor usaha percetakan, periklanan, event organizer, dan lainnya, bakal menuai cuan.