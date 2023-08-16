Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Bansos Cs Turun Jadi Rp493,5 Triliun, Kemiskinan Bisa Teratasi?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:16 WIB
Anggaran Bansos Cs Turun Jadi Rp493,5 Triliun, Kemiskinan Bisa Teratasi?
Anggaran bansos Rp493,5 triliun pada 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan bahwa alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) sebesar Rp493,5 triliun pada 2024 masih tidak akan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Adapun sebelumnya anggaran usulan perlinsos pada 2024 sekitar Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun.

 BACA JUGA:

Angka ini lebih besar dari anggaran yang ditetapkan saat ini.

"Engga, karena kan kemiskinan ekstrem kita juga sudah turun," kata Suharso ketika ditemui Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Pasalnya kata Suharso, pihaknya lebih akan fokus peningkatan efektivitas terhadap penerima bantuan perlinsos.

 BACA JUGA:

"Jadi dengan kita investasi di regsosek ini kita harap mudah-mudahan penerima manfaatnya itu lebih akurat. Sehingga kita koreksi dan menurunkan sedikit anggarannya," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186790/blt-Cf30_large.jpg
Cara Cek Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 Pakai HP, Cair Lagi di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/622/3186512/blt-7su6_large.jpg
Cek Bansos BLT Kesra Rp900.000 yang Cair di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/622/3186379/blt-LvsP_large.jpg
Tips Lolos Verifikasi Bansos BLT Kesra Rp900.000, Cair Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186113/blt-tlUV_large.jpg
Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185836/rupiah-ZzGJ_large.jpeg
Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185533/blt-agvO_large.jpg
Bansos BLT Kesra 2025 Cair Berapa Kali? Ini Fakta hingga Cara Ceknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement