Jokowi Patok Rupiah Rp15.000/USD pada 2024, Ternyata Masih Ada Hantu Global

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memproyeksikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar masih akan bergerak di area Rp15.000 pada tahun 2024.

Pernyataan ini diungkapkan di Sidang Tahunan MPR RI 2023 pada Rabu, 16 Agustus 2023.

BACA JUGA:

Menanggapi hal itu, Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi menilai bahwa keadaan geopolitik global hingga kondisi makro masih belum memberi angin segar bagi kurs dalam negeri. Hal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa pernyataan pemimpin RI itu sangat strategis membaca pasar.

"Saya sudah baca, betul memang Rupiah diperkirakan belum bisa turun dari level 15.000," kata Ibra saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA:

Ibra membaca kondisi makro dunia terutama Amerika Serikat dan Eropa masih belum cukup stabil, menyusul dampak gesekan politik Rusia-Ukraina, ditambah situasi yang memanas dari Semenanjung Korea.