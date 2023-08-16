Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target Penerimaan Pajak Rp1.986 Triliun, Sri Mulyani Incar Crazy Rich

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |21:17 WIB
Target Penerimaan Pajak Rp1.986 Triliun, Sri Mulyani Incar <i>Crazy Rich</i>
Menteri Keuangan Sri Mulyani Jelaskan Penerimaan Pajak 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 ditargetkan mencapai Rp1.986,9 triliun.

“Penerimaan pajak kita akan mencapai Rp1.986,9 triliun, reform tadi seperti pemaduan NIK dan NPWP, kita akan melihat pada high wealth individual, cortex system kita upayakan selesai dan menggunakan digital forensic dan kerja sama global dari sisi perpajakan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 dikutip Antara.

Jumlah target tersebut menandakan pertumbuhan 9,3 persen dari outlook 2023 yang sebesar Rp1.818,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan untuk mencapai target tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan beberapa reformasi pajak yang mencakup implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ekstensifikasi wajib pajak high wealth individual dan pemanfaatan digital forensic.

“Dengan adanya pertumbuhan ekonomi 5,2%, kita berharap tax ratio-nya akan meningkat,” ujarnya.

Halaman:
1 2
