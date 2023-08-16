Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran PSN Rp45,7 Triliun di 2024, Ini Daftar Proyeknya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |21:26 WIB
Anggaran PSN Rp45,7 Triliun di 2024, Ini Daftar Proyeknya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Bicara Anggaran PSN 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai Rp45,7 triliun pada tahun 2024.

"Untuk PSN Rp45,7 triliun terutama untuk double track kereta api, bendungan, irigasi dan jalan tol," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 dikutip Antara.

Secara kumulatif, Bendahara Negara tersebut mengatakan anggaran untuk infrastruktur tahun 2024 mencapai Rp422,7 triliun. Angka tersebut naik 5,8 persen dibandingkan outlook 2023 yang tercatat Rp399,6 triliun.

Dari total anggaran itu, secara rinci untuk Belanja K/L sebesar Rp213,7 triliun yang digunakan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (inpres) Jalan Daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), renovasi stadion, serta sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Selain itu, Belanja Non K/L sebesar Rp20,3 triliun yang digunakan untuk infrastruktur daerah, daerah otonom baru (DOB), dan dukungan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Halaman:
1 2
Advertisement