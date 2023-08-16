Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Menguak Siapa Pemilik Baygon? Ternyata Ini Orangnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |22:04 WIB
Menguak Siapa Pemilik Baygon? Ternyata Ini Orangnya
Pemilik Baygon. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Menguak siapa pemilik Baygon? Berikut akan diulas dengan lengkap di artikel ini.

Baygon adalah produk pestisida dengan berbagai macam aroma yang digunakan untuk membunuh hama seperti kecoa, nyamuk, lipan, dan semut.

Merek ini sangat populer dan banyak digunakan, terutama di Indonesia.

Lantas, siapakah pemilik baygon?

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (16/8/2023), Baygon pertama kali diproduksi oleh sebuah perusahaan kimia di Jerman bernama Bayer pada 1950.

Kemudian pada 2003, merek Baygon dibeli dan dimiliki oleh S.C Johnson & Son hingga saat ini.

Meskipun begitu, Bayer masih mengirimkan bahan aktif yang terkandung dalam Baygon sebagai bagian dari persetujuan saat S.C Johnson & Son membeli merek tersebut.

