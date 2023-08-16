Advertisement
PROPERTY

Fokus Bangun IKN, PUPR Kucurkan Rp35,37 Triliun pada 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:59 WIB
Fokus Bangun IKN, PUPR Kucurkan Rp35,37 Triliun pada 2024
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono anggarkan Rp35,37 triliun untuk IKN. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp35,37 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi anggaran yang dialokasikan ke IKN tahun 2022 sebesar Rp5,42 triliun, tahun 2023 Rp26,27 triliun, tahun 2024 Rp35,37 triliun, jadi totalnya ada Rp65,68 triliun untuk IKN dari 2022-2024," ujar Menteri Basuki dalam konferensi pers nota keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

Adapun hingga saat ini Menteri Basuki menjelaskan hingga saat ini progres pembangunan IKN sudah mencapai 30%. Pada akhir tahun Bendungan sepaku semoi sudah bisa terisi air.

Pengisian air tersebut mengandalkan air hujan yang turun pada bulan September, Oktober dan Desember yang diprediksikan sudah mulai masuk musim penghujan.

Selanjutnya anggaran tersebut juga digunakan untuk melakukan penyelesaian 4 kantor Kementerian Koordinator, yaitu Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Polhukam, dan Kemenko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Di samping itu Menteri Basuki menjelaskan pihaknya juga akan segera mulai melakukan pembangunan terhadap 47 rusun ASN yang akan menjadi penghuni pertama di IKN. Hingga pertengahan tahun 2024, targetnya 12 rusun telah rampung terbangun dengan kondisi fully furnish.

