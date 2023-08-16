Merdeka Finansial, MNC Asset Management Kolaborasi dengan Uang Planner Beri Literasi Keuangan

JAKARTA – Setiap orang pasti mempunyai tujuan keuangannya masing-masing, mulai untuk membeli gadget, kendaraan, rumah, dan mencapai kemerdekaan finansial di masa depan.

Salah satu cara untuk mencapai kemerdekaan finansial di masa depan adalah dengan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Banyak cara yang dapat dilakukan setiap orang untuk mencapai kemerdekaan finansial, salah satunya yakni berinvestasi.

Kemerdekaan finansial memang menjadi dambaan disetiap orang dengan kehidupan yang layak dan tanpa adanya tekanan finansial. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan, hal ini juga karena efek dari perkembangan teknologi yang membuat masyarakat semakin mudah untuk hidup konsumtif.

Melalui momentum kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun PT MNC Kapital Indonesia Tbk melalui salah satu unit bisnisnya PT MNC Asset Management mengadakan literasi keuangan yang kali ini bekerja sama dengan Widya Prima, AWP, QWP yang merupakan finansial planner dan juga founder dari Uang Planner.

Literasi ini akan dilaksanakan melalui Instagram Live pada Kamis, 16 Agustus 2023 pukul 16:00 – 17:00 dengan mengangkat tema Menuju Kemerdekaan Finansial dan akan dipandu oleh Annafrid Nikijuluw.

Acara Instagram Live besutan MNC Asset Management yang diberi nama OBRAL : Obrolan Seputar Finansial ini dipandu oleh Annafrid Nikijuluw selaku Business Manager MNC Asset Management yang selalu mengundang narasumber kompeten di seputar finansial, kali ini bersama Widya Prima akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan yang bijak dan optimal.

“Saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan, padahal dengan pengelolaan keuangan yang baik pasti akan berpengaruh juga dengan kehidupan sehari-hari, karena jika bisa menjalankannya dengan penuh komitmen, hal ini akan membuka pintu kita menuju kemerdekaan finansial,” terang Annafrid, Rabu (16/8/2023).

Selain memeriksa kembali pengeluaran, pasif income adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menuju kemerdekaan finansial. Pasif income yang dapat dijalankan adalah melalui investasi dengan mendapatkan imbal hasil yang optimal.