HOME FINANCE SMART MONEY

MotionBank Hadirkan Promo Eksklusif di Pekan QRIS Nasional, Ini Daftarnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |13:01 WIB
MotionBank Hadirkan Promo Eksklusif di Pekan QRIS Nasional, Ini Daftarnya
MotionBank Hadirkan Promo Ekslusif di Pekan QRIS Nasional (Foto: MotionBank)
A
A
A

JAKARTA - Selangkah lebih dekat menuju pengalaman perbankan yang dinamis dan menguntungkan dalam Pekan QRIS Nasional, MotionBank sebagai aplikasi layanan perbankan digital dari MNC Bank menghadirkan beragam promo eksklusif yang dirancang khusus untuk memberikan nilai tambah perjalanan finansialmu.

Sambutlah promo menarik dan hemat bersama MotionBank, di mana setiap transaksi menjadi peluang emas untuk meraih manfaat keuangan maksimal.

1. Promo MS Glow

Bayar perawatan wajahmu di MS Glow dengan menggunakan QRIS MotionBank, dapatkan diskon 15% untuk semua perawatan kecantikan (kecuali Injectable treatment). Promo berlaku setiap hari sampai dengan 31 Desember 2023 di sejumlah outlet MS Glow, sebagai berikut:

• Jl. Kemang Raya, No. 27B, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

• Jl. Boulevard Raya Bintaro I, No.18-20, Tangerang Selatan

• Jl. Ahmad Sobana No.5, Bangbarung, Bogor

• Jl. Cak Agung Tresna No.166, Denpasar, Bali

• Jl. Sultan Hasanudin No.31, Saweri Gading, Makassar

• Jl. Mayor Jendral DI Panjaitan No.74, Semarang

• Jl. Galuh Mas Blok VA No.11-15, Karawang Barat

2. Promo Cek Lab di Pathlab

Nikmati diskon 30% untuk pemeriksaan reguler & pemeriksaan komplit serta diskon 20% untuk pemeriksaan single test (satuan) di Pathlab, dengan melakukan pembayaran menggunakan QRIS MotionBank! Promo berlaku setiap hari termasuk hari libur nasional sampai dengan 31 Desember 2023 di sejumlah outlet Pathlab, sebagai berikut:

• Pathlab Pesanggrahan

• Pathlab Kelapa Gading

• Pathlab Sunter

• Pathlab Muara Karang

• Pathlab Citra Kalideres

• Pathlab Serpong

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
