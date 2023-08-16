Cara Pinjam Pulsa Telkomsel

JAKARTA - Cara pinjam pulsa Telkomsel. Telkomsel menyediakan fitur pinjam pulsa atau yang mereka sebut sebagai layanan pay later.

Fitur itu akan sangat berguna bagi orang yang sedang benar-benar membutuhkan pulsa namun tidak bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Cara melunasinya pun terbilang mudah, tidak perlu melakukan cara pembayaran khusus. Anda cukup mengisi ulang pulsa, lantas pulsa Anda akan berkurang berdasar pulsa yang Anda pinjam sebelumnya.

Akan tetapi, pinjam pulsa Telkomsel tersebut hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang memenuhi syarat-syarat seperti di bawah ini:

1. Kartu Telkomsel sudah aktif selama 2 bulan

2. Sudah terdaftar sebagai pengguna kartu Prabayar Telkomsel