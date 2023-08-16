Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Harga Jaket dan Helm Ojol

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:04 WIB
Ternyata Segini Harga Jaket dan Helm Ojol
Harga helm dan atribut ojol. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ternyata segini harga jaket dan helm ojol yang menarik untuk diketahui.

Perlengkapan berkendara menjadi salah satu komponen saat mengemudi sepeda motor.

 BACA JUGA:

Salah satunya driver ojol, pengemudi ojol wajib menggunakan perlengkapan yang beridentitas sebagai ojol.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (16/8/2023), jaket dan helm adalah atribut yang wajib untuk dipakai oleh para pengguna motor, tidak terkecuali untuk para Mitra Gojek.

 BACA JUGA:

Gojek berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam memperbarui jaket dan helm Gojek. Para Mitra Gojek bisa langsung datang ke Kantor Operasional Gojek di Cilandak KKO untuk mendaftarkan diri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement