Ternyata Segini Harga Jaket dan Helm Ojol

JAKARTA - Ternyata segini harga jaket dan helm ojol yang menarik untuk diketahui.

Perlengkapan berkendara menjadi salah satu komponen saat mengemudi sepeda motor.

Salah satunya driver ojol, pengemudi ojol wajib menggunakan perlengkapan yang beridentitas sebagai ojol.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (16/8/2023), jaket dan helm adalah atribut yang wajib untuk dipakai oleh para pengguna motor, tidak terkecuali untuk para Mitra Gojek.

Gojek berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam memperbarui jaket dan helm Gojek. Para Mitra Gojek bisa langsung datang ke Kantor Operasional Gojek di Cilandak KKO untuk mendaftarkan diri.