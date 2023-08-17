Wall Street Melemah Usai Risalah The Fed

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street menurun pada penutupan perdagangan Rabu. Hal ini setelah risalah Federal Reserve AS menunjukkan bahwa pejabat bank sentral terbagi soal kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 180,65 poin atau 0,52% menjadi 34.765,74 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 33,53 poin atau 0,76% menjadi 4.404,33 poin. Indeks Komposit Nasdaq anjlok 156,42 poin atau 1,15% menjadi ditutup di 13.474,63 poin.

Indeks S&P 500 telah turun 1,9% selama dua sesi terakhir, penurunan dua hari terdalam sejak April.

Risalah pertemuan kebijakan moneter Fed pada Juli menunjukkan sebagian besar pembuat kebijakan terus memprioritaskan pertempuran melawan inflasi, menambah ketidakpastian di kalangan investor tentang prospek suku bunga.

"Saya setuju dengan para gubernur bahwa kami tidak yakin bahwa inflasi benar-benar tidak mengkhawatirkan," kata Presiden Chase Investment Counsel Charlottesville, Virginia, Peter Tuz, dikutip dari Antara, Kamis (17/8/2023).

"Saya pikir pasar akan gelisah mengenai apa yang akan dilakukan Fed sepanjang September dan hingga Oktober," sambungnya.

Saham bank memperpanjang kerugian, dengan indeks bank S&P 500 turun 1,0% dan Bank of America memimpin kerugian di antara bank-bank besar yang berakhir 2,2% lebih rendah.