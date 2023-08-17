Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melemah Usai Risalah The Fed

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:45 WIB
Wall Street Melemah Usai Risalah The Fed
Wall Street Ditutup Melemah. (foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street menurun pada penutupan perdagangan Rabu. Hal ini setelah risalah Federal Reserve AS menunjukkan bahwa pejabat bank sentral terbagi soal kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 180,65 poin atau 0,52% menjadi 34.765,74 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 33,53 poin atau 0,76% menjadi 4.404,33 poin. Indeks Komposit Nasdaq anjlok 156,42 poin atau 1,15% menjadi ditutup di 13.474,63 poin.

Indeks S&P 500 telah turun 1,9% selama dua sesi terakhir, penurunan dua hari terdalam sejak April.

Risalah pertemuan kebijakan moneter Fed pada Juli menunjukkan sebagian besar pembuat kebijakan terus memprioritaskan pertempuran melawan inflasi, menambah ketidakpastian di kalangan investor tentang prospek suku bunga.

"Saya setuju dengan para gubernur bahwa kami tidak yakin bahwa inflasi benar-benar tidak mengkhawatirkan," kata Presiden Chase Investment Counsel Charlottesville, Virginia, Peter Tuz, dikutip dari Antara, Kamis (17/8/2023).

"Saya pikir pasar akan gelisah mengenai apa yang akan dilakukan Fed sepanjang September dan hingga Oktober," sambungnya.

Saham bank memperpanjang kerugian, dengan indeks bank S&P 500 turun 1,0% dan Bank of America memimpin kerugian di antara bank-bank besar yang berakhir 2,2% lebih rendah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement