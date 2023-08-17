Jokowi Tegaskan Bukan Pak Lurah, Emang Apa Sih Tugasnya Lurah? Cek di Sini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kata Lurah dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.

“Belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir. Siapa “Pak Lurah” ini? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya," ujarnya, di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Lantas, seperti apa kerja Pak Lurah yang sebenarnya?

Lurah sendiri merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.

Memiliki jabatan di bawah camat dan bertanggung jawab kepada camat di tingkat kecamatan.

Dilansir dari website resmi Kelayan Barat Banjarmasin Kota www.kelayanbarat.banjarmasinkota.go.id, yang sedang membahas mengenai Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan. Ternyata, aturan tugasnya sendiri diatur dalam peraturan walikota nomor 94 tahun 2016.

Seorang Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.