HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Minta Tarif Kereta Cepat Disubsidi, Sri Mulyani: Belum Pernah Dibahas

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:29 WIB
Jokowi Minta Tarif Kereta Cepat Disubsidi, Sri Mulyani: Belum Pernah Dibahas
Jokowi Minta Tarif Kereta Cepat Disubsidi. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan supaya ada anggaran subsidi untuk transportasi massal, salah satunya Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Namun demikian, Menteri Keuangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku belum ada pembahasan terkait subsidi tersebut. Pasalnya, pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Kita masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah-masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas," katanya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pengoperasian moda transportasi lintas rel terpadu (LRT) diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.

“Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan,” ucap Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta.

Halaman:
1 2
