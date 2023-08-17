Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Sri Mulyani Tampil Bak Barbie di DPR saat Nota Keuangan 2024

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:01 WIB
Momen Sri Mulyani Tampil Bak Barbie di DPR saat Nota Keuangan 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani tampil cerah di Pidato Kenegaraan Presiden dan Nota Keuangan 2024 di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD RI. Dirinya bahkan bak barbie di momen sakral kemarin.

Sri Mulyani serba pink. Dari bajunya, selendang yang dipakai hingga tas jinjing yang dipegang semua berwarna merah jambu.

"This Barbie.. loves Indonesia so much! 🇮🇩💗💞" tulis Sri Mulyani di Instagramnya, Kamis (17/8/2023).

sri

Bendaraha negara ini pun menceritakan alasan memilih warna pink di momen setahun sekali ini. Menurutnya, warna pink identik dengan kasih sayang. Jadi sangat pas dengan momen kelahiran Ibu Pertiwi pada hari ini.

"Sebagai wujud kasih sayang saya kepada Indonesia, hari ini saya mengenakan pakaian serba pink dalam beraktivitas. Sejak Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI hingga Konferensi Pers RAPBN TA 2024💕" ujarnya.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
