Sri Mulyani Diapit 2 Jenderal saat Pidato Kenegaaraan di DPR RI

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani diapit dua jenderal dalam momen Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan 2024 di Gedung Paripurna DPR RI, kemarin. Kedua jenderal tersebut adalah Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam postingan foto-foto Sri Mulyani di Instagramnya. Terlihat Sri Mulyani duduk di tengah-tengah kedua jenderal tersebut. Dirinya juga sangat menyala dengan pakaian berwarna pink karena kedua jenderal dan menteri-menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju mayoritas mengenakan jas berwarna hitam.

BACA JUGA: Momen Sri Mulyani Tampil Bak Barbie di DPR saat Nota Keuangan 2024

"Suasana santai pagi tadi ngobrol antar menteri sambil menunggu dimulai acara Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD dan Pembacaan Pidato Kenegaraan Presiden @jokowi dan Pidato Pengantar RUU APBN 2024 oleh Presiden di Gendung DPR/MPR-DPD Senayan.

Akrab dan saling menyapa…semangat menjaga Persatuan Indonesia," terang Sri Mulyani di Instagramnya, Kamis (17/8/2023).

Tidak hanya dengan dua jenderal, Sri Mulyani juga berfoto-foto dengan kolega lainnya seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Nadiem Makarim. Lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menpan RB Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Penampilan Sri Mulyani dalam momen sakral ini juga sangat menyala. Sri Mulyani serba pink. Dari bajunya, selendang yang dipakai hingga tas jinjing yang dipegang semua berwarna merah jambu.

"This Barbie.. loves Indonesia so much! 🇮🇩💗💞" tulis Sri Mulyani.