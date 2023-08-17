Advertisement
HOT ISSUE

Menteri Basuki: Tol Akses Patimban Tinggal Penetapan Pemenang Proyek kemudian Konstruksi

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |10:06 WIB
Menteri Basuki: Tol Akses Patimban Tinggal Penetapan Pemenang Proyek kemudian Konstruksi
Proyek Tol Akses Patimban Sudah Dilelang. (foto: Okezone.com/HK)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan lelang proyek jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban dalam tahap penetapan pemenang.

"Untuk proyek Tol Akses Pelabuhan Patimban sudah lelang, tinggal penetapan pemenang kemudian mulai konstruksi," ujar Basuki, dikutip dari Antara, Kamis (17/8/2023).

Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban dibangun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan tol ini memperkuat area jaringan jalan yang menghubungkan ke Kawasan Pelabuhan Patimban, dalam rangka mempermudah aktivitas angkutan logistik.

Dengan demikian, tujuan dari pembangunan jalan tol ini mampu meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek menuju Pelabuhan Patimban.

Jalan Tol Akses Patimban memiliki total panjang 37,05 km dan nantinya terkoneksi dengan Jalan Tol Cikampek – Palimanan di sisi Selatan dan terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban di sisi Utara.

Terdapat 5 seksi, yaitu Seksi 1 Junction Cipeundeuy – Simpang Susun (SS) Cipeundeuy (2,65 Km), Seksi 2 SS Cipeundeuy – SS Pasir Bungur (10,06 Km), Seksi 3 SS Pasir Bungur – SS Tambak Dahan (16,10 km), Seksi 4 SS Tambak Dahan - SS Pusakanegara (7,11 Km), dan Seksi 5 SS Pusakanegara – Patimban (1,13 Km).

Dalam kesempatan sama, Basuki juga menyampaikan progres PSN jalan tol lainnya yakni Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang yang ditargetkan selesai pada tahun depan.

"Untuk Tol Serang - Panimbang ditargetkan selesai pada tahun depan," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
