Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Turun Terus, Terburuk dalam 6 Tahun Terakhir

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:17 WIB
Harga Emas Turun Terus, Terburuk dalam 6 Tahun Terakhir
Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas turun lagi pada akhir perdagangan Rabu. Harga emas menetap delapan sesi berturut-turut dan mencatat penurunan beruntun terburuk dalam lebih dari 6 tahun.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange turun USD6,90 atau 0,36% menjadi USD1.928,30 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi di USD1.938,20 dan terendah di USD1.925,70.

Tak lama setelah lantai perdagangan emas ditutup, risalah pertemuan FOMC dirilis, menunjukkan sebagian besar pejabat Fed terus khawatir tentang "risiko kenaikan inflasi yang signifikan."

Indeks dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS tetap lebih tinggi setelah risalah dirilis. Imbal hasil obligasi pemerintah AS naik pada Rabu (16/8/2023) sore dengan imbal hasil 10-tahun bertambah 3 basis poin menjadi 4,25%. Hasil pada obligasi pemerintah 2-tahun yang sensitif terhadap kebijakan naik 2 basis poin menjadi 4,97%, menurut data FactSet.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, menguat 0,1% menjadi103,30.

"Saluran bearish emas tetap utuh dengan level 1.900 dolar AS tetap menjadi penghalang utama. Jika kekuatan dolar bertahan, penurunan bearish emas dapat berlanjut menuju level USD1.882," ujar Analis OANDA, Ed Moya, dikutip dari Antara, Kamis (17/8/2023).

Bank of America memperkirakan bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan September dan menaikkan suku bunga pada November.

Data ekonomi yang dirilis Rabu (16/8/2023) bervariasi. Federal Reserve melaporkan bahwa produksi industri AS naik satu persen pada Juli, jauh di atas rata-rata ekspektasi untuk kenaikan 0,3% oleh para ekonom.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3186964/emas_antam-8U4G_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Desember 2025 Naik Rp2.000 Jadi Rp2.415.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186812/harga_emas-34Po_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 30 November 2025, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/622/3185479/emas_antam-PWvQ_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Jadi Rp2.340.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185330/harga_emas-gVnz_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 23 November 2025, Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184457/harga_emas_antam-30IA_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp21.000, Jadi Rp2.343.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183853/harga_emas_hari_ini-eyuL_large.jpg
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari Antam, UBS dan Galeri24
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement