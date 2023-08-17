Pakai Baju Adat Ikut Upacara Bendera di Istana Merdeka, Sri Mulyani: Me and My Lovely

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali tampil memukau pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia hari ini.

Bersama sang suami Tonny Sumartono. Sri Mulyani berpose mesra menggunakan pakaian adat Soe.

"Me and my lovely.. bersiap menghadiri upacara peringatan HUT RI ke-78 hari ini," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Dia mengatakan bahwa pakaian adat Soe ini bertemakan "The Freezing City".

"'The Freezing City” '– kami mengenakan pakaian adat dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, yang terkenal memiliki cuaca lebih dingin dibandingkan kota lain di Pulau Timor," ungkap Sri.

Dia menyebut, di hari yang cerah, mengenakan tenun “Nunkolo” bernuansa merah.