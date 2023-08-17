Kocak! Aksi Iseng Pak Bas Intip Baju Erick Thohir saat Upacara Bendera HUT ke-78 di Istana

, Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:21 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Bersama Pak Bas (Foto: Okezone)

JAKARTA – Viral Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada saat upacara HUT ke-78 RI terekam kamera. Aksi Basuki Hadimuljono ke Erick Thohir curi perhatian masyarakat.

Dikutip dari Instagram Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (17/8/2023) terlihat Menteri PUPR melakukan tingkah lucu.

Seperti melakukan kejahilan ke Menteri BUMN Erick Thohir sampai tangannya digerakkan seperti main drum.

“Kalau Pak Bas diem anteng berarti ada yang salah,” tulis Erick.

Seperti diketahui Upacara hari ulang tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di Istana Negara pada Kamis (17/8/2023).