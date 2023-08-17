Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menang Busana HUT RI Terbaik, Sri Mulyani Dapat Sepeda dari Presiden Jokowi

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |04:32 WIB
Menang Busana HUT RI Terbaik, Sri Mulyani Dapat Sepeda dari Presiden Jokowi
Sri Mulyani Pakai Baju Adat Soe di Perayaan HUT ke-78 RI. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Tahun Indonesia di Istana Negara, Jakarta, para pejabat negara berlomba mengenakan pakaian adat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjadi salah satu pemenang busana terbaik di tahun ini. Sri Mulyani pun mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi.

Selain itu, Sri Mulyani juga bersama sang suami menggunakan pakaian adat dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Sri Mulyani pun membagikan pakaian adat yang digunakannya tersebut.

“Me and my lovely.. bersiap menghadiri upacara peringatan HUT RI ke-78 hari ini..” ujar Sri Mulyani.

sri

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement