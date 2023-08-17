Menang Busana HUT RI Terbaik, Sri Mulyani Dapat Sepeda dari Presiden Jokowi

JAKARTA – Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Tahun Indonesia di Istana Negara, Jakarta, para pejabat negara berlomba mengenakan pakaian adat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjadi salah satu pemenang busana terbaik di tahun ini. Sri Mulyani pun mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi.

Selain itu, Sri Mulyani juga bersama sang suami menggunakan pakaian adat dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Sri Mulyani pun membagikan pakaian adat yang digunakannya tersebut.

“Me and my lovely.. bersiap menghadiri upacara peringatan HUT RI ke-78 hari ini..” ujar Sri Mulyani.