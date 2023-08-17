HUT ke-78 RI, Ada Promo Merdeka 17 Kereta Bandara Yogyakarta dan Medan

Promo 17 Agustus untuk Kereta Api (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Railink (KAI Bandara) menyambut hari Kemerdekaaan Republik Indonesia dengan memberikan Promo Merdeka 17 pada keberangkatan tanggal 17 Agustus 2023 untuk KA Bandara Yogyakarta dan Medan.

Program Promo Merdeka 17 berlaku secara serentak untuk pengguna transportasi KA Bandara dengan melakukan perjalanan ditanggal 17 Agustus 2023 sebanyak 100 tiket dengan promo 17 persen sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Humas PT Railink (KAI Bandara) Riesta Junianti mengatakan Program promo merdeka 17 sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada pelanggan pada momen HUT ke-78 Republik Indonesia.

"Harapanya masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap memilih moda transportasi KA Bandara," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8/2023).

Selain itu, untuk penggunaan promo tersebut hanya berlaku pada pembelian dengan menggunakan Aplikasi KA Bandara, Website resmi, ataupun pembelian On The Spot