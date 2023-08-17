Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati Hari Kemerdekaan ke-78, Menhub: Transportasi Indonesia Melaju Cepat

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:55 WIB
Peringati Hari Kemerdekaan ke-78, Menhub: Transportasi Indonesia Melaju Cepat
Menhub Soal Kemajuan Transportasi di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Menhub menyampaikan, transportasi Indonesia terus melaju dengan cepat. Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

“Kami terus giat membangun infrastruktur transportasi publik yang modern dan berteknologi tinggi seperti, LRT Jabodebek, MRT, Kereta Cepat, dan sejumlah moda transportasi lainnya di Indonesia,” ujar Menhub.

Menhub mengatakan, melalui berbagai pembangunan infrastruktur transportasi, tidak hanya akan meningkatkan daya saing bangsa dan menyejajarkan Indonesia dengan bangsa-bangsa maju di dunia, tetapi juga akan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi.

“Ini juga akan mewujudkan cita-cita kita semua untuk menghubungkan Indonesia,” ucap Menhub.

Memanfaatkan momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI, Menhub mengajak seluruh jajarannya dan para insan transportasi baik yang ada di pemerintah daerah, operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk terus meningkatkan kolaborasi dalam rangka mendorong lebih majunya sektor transportasi Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186522/pesawat-HepZ_large.jpg
Berikut Daftar Program Diskon Tiket Transportasi untuk Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183843/menhub_dudy_soal_transportasi_di_indonesia-MByt_large.jpg
Menhub Minta Masyarakat Ikut Bangun Sistem Transportasi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753/mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193/menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement