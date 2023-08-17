Peringati Hari Kemerdekaan ke-78, Menhub: Transportasi Indonesia Melaju Cepat

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Menhub menyampaikan, transportasi Indonesia terus melaju dengan cepat. Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

“Kami terus giat membangun infrastruktur transportasi publik yang modern dan berteknologi tinggi seperti, LRT Jabodebek, MRT, Kereta Cepat, dan sejumlah moda transportasi lainnya di Indonesia,” ujar Menhub.

Menhub mengatakan, melalui berbagai pembangunan infrastruktur transportasi, tidak hanya akan meningkatkan daya saing bangsa dan menyejajarkan Indonesia dengan bangsa-bangsa maju di dunia, tetapi juga akan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi.

“Ini juga akan mewujudkan cita-cita kita semua untuk menghubungkan Indonesia,” ucap Menhub.

Memanfaatkan momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI, Menhub mengajak seluruh jajarannya dan para insan transportasi baik yang ada di pemerintah daerah, operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk terus meningkatkan kolaborasi dalam rangka mendorong lebih majunya sektor transportasi Indonesia.