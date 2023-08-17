Kurangi Polusi di Momen Kemerdekaan, Ini Keuntungan Pakai BBG

JAKARTA - Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) bisa mengurangi polusi udara. Apalagi saat ini kualitas udara di Jabodetabek buruk dan menjadi perhatian pemerintah.

PT PGN Tbk (PGAS) sebagai Subholding Gas Pertamina mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan kendaraan umum berbahan bakar bersih dan ramah lingkungan, seperti bajaj dengan bahan bakar gas (BBG) Gasku untuk berpergian.

“Semoga dengan adanya program ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum ramah lingkungan, berbahan bakar gas yang rendah emisi" ucap Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGN Fadjar Harianto Widodo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Bajaj BBG Gasku menggunakan gas jenis Compressed Natural Gas (CNG) yang tersimpan dalam tabung. Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar memiliki gas buang emisi yang lebih ramah lingkungan. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk membeli BBG juga lebih terjangkau yaitu Rp4.500 per Liter Setara Premium (LSP).

Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060, penggunaan kendaraan berbahan bakar bersih dan ramah lingkungan merupakan wujud nyata untuk terus mendorong transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT).