78 Tahun Indonesia Merdeka, Ahok Harap LPG 3 Kg Tak Lagi Langka

JAKARTA – Peringati hari kemerdekaan Indonesia, HUT Ke-78 RI diharapkan Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Hal ini disampaikan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Instagramnya.

“Dirgahayu Indonesia yang Ke-78. Kita semua berharap dan berdoa di ulang tahun ke-78 ini keadilan sosial semakin dekat kita wujudkan. Bagi Pertamina, tentu kami berharap LPG 3 kilo betul-betul tepat untuk sampai ke bawah dan tidak ada lagi kelangkaan,” ujar Ahok di Instagramnya, Kamis, (17/08/2023).

Harapan Ahok, yaitu terutama di ulang tahun RI yang ke-78 ini keadilan sosial bisa diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pertamina berharap LPG 3 kilo bisa turun sampai ke bawah.

“Dan juga semua subsidi bisa menahan laju inflasi,” tambah Ahok.

