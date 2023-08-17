Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

78 Tahun Indonesia Merdeka, Ahok Harap LPG 3 Kg Tak Lagi Langka

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:53 WIB
78 Tahun Indonesia Merdeka, Ahok Harap LPG 3 Kg Tak Lagi Langka
Komisaris Pertamina Ahok Rayakan Kemerdekaan RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Peringati hari kemerdekaan Indonesia, HUT Ke-78 RI diharapkan Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Hal ini disampaikan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Instagramnya.

“Dirgahayu Indonesia yang Ke-78. Kita semua berharap dan berdoa di ulang tahun ke-78 ini keadilan sosial semakin dekat kita wujudkan. Bagi Pertamina, tentu kami berharap LPG 3 kilo betul-betul tepat untuk sampai ke bawah dan tidak ada lagi kelangkaan,” ujar Ahok di Instagramnya, Kamis, (17/08/2023).

Harapan Ahok, yaitu terutama di ulang tahun RI yang ke-78 ini keadilan sosial bisa diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pertamina berharap LPG 3 kilo bisa turun sampai ke bawah.

“Dan juga semua subsidi bisa menahan laju inflasi,” tambah Ahok.

Ahok juga berharap Indonesia dengan semua subsidi nya dapat menahan laju inflasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
