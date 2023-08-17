Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Momen KPLP Selamatkan Kapal yang Alami Kebocoran

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:35 WIB
Intip Momen KPLP Selamatkan Kapal yang Alami Kebocoran
KPLP Selamatkan Kapal
A
A
A

JAKARTA - Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Rivolindo mengungkapkan Kapal Patroli KPLP KN.Kujang-P.201 yang beroperasi di bawah komando Capt Irawan berhasil menyelamatkan kapal TB.Martha Glory yang menggandeng tongkang TK.Sentana Indah yang mengalami kebocoran di Perairan Bojonegara Banten.

"Kapal mengalami kebocoran pada tongkang yang membawa muatan batubara yang mengakibatkan ruang tongkang miring dan hampir tenggelam," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/8/2023).

Diketahui kapal tersebut berlayar dari Labuh Karang Palembang tujuan Bojonegara Banten dengan Nakhoda Raji'un dan ABK 11 orang dengan muatan batu bara.

Dalam tindakan yang terkoordinasi dengan baik bersama stakeholder KSOP Banten, anggota Quick Response Team KN.Kujang-P.201 berhasil memindahkan tongkang ke lokasi yang aman, menghindari gangguan pada alur pelayaran dan pencemaran lingkungan maritim.

Hingga saat ini Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok, Triono dan Kepala Seksi Operasi, Aswin, memerintahkan Komandan KN.Kujang-P.201 Capt.Irawan untuk tetap siaga mengawasi dan mengamankan lokasi dan berkoordinasi dengan KSOP Banten untuk proses selanjutnya.

Telusuri berita finance lainnya
